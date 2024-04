Filmfestspiele von Cannes: Diese Stars machen die Jury komplett

Lily Gladstone, Omar Sy und Eva Green

Da wäre zum einen Lily Gladstone (37). Die Schauspielerin hat in diesem Jahr als erste indigene Person den Golden Globe gewonnen, für ihre Rolle in Martin Scorseses (81) «Killers of the Flower Moon». Neben Gladstone nimmt ihre französische Kollegin Eva Green (43) am Jurytisch Platz. Sie wurde unter anderem als Bond–Girl in «Casino Royale» (2006) und mit der Serie «Penny Dreadful» bekannt. Greens Landsmann Omar Sy (46, «Ziemlich beste Freunde», «Lupin») ist auch dabei. Der Italiener Pierfrancesco Favino (54) ist der vierte Darsteller im Bunde.