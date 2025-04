Filmfestspiele von Cannes: Halle Berry und Jeremy Strong in der Jury

Für Binoche ist es eine besondere Rückkehr

Binoche debütierte vor 40 Jahren in Cannes. Zwar war sie seither mehrfach an der Côte d'Azur, der Juryvorsitz ist aber eine ganz besondere Ehre. «1985 bin ich zum ersten Mal mit der Begeisterung und Unsicherheit einer jungen Schauspielerin die Stufen hinaufgegangen. Ich hätte nie gedacht, dass ich 40 Jahre später in der Ehrenrolle der Jurypräsidentin zurückkehren würde», erklärte Binoche im Februar. «Ich schätze das Privileg, die Verantwortung und die absolute Notwendigkeit der Demut.»