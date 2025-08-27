Filmfestspiele von Venedig: Diese Stars werden 2025 am Lido erwartet

Vor den Filmfestspielen von Venedig geht es Jahr für Jahr nicht nur um die Frage, wer am Ende den Goldenen Löwen erhält, sondern auch darum, welche Stars am Lido erwartet werden. Ein Blick auf die 21 Filme, die 2025 im Wettbewerb vertreten sind, lässt ein absolutes Star–Ensemble vermuten, das ab dem 27. August und bis zum 6. September in Venedig verweilen wird. Von den zahlreichen Promis ausser Konkurrenz ganz zu schweigen.