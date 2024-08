Filmfestspiele von Venedig: Nicole Kidman wird zum Kunstwerk

Bei der Premiere ihres neuen Films «Babygirl» hat Nicole Kidman (57) am Freitagabend bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig alle Blicke auf sich gezogen. Der Hollywoodstar trug ein Ensemble des Haute–Couture–Hauses Schiaparelli, das einem Kunstwerk ähnelte: ein schulterfreies, hautfarbenes Korsett mit vor dem Dekolleté drapiertem Tüll und übersät von schwarzen Perlen. An der dünnen Hüfte formte das Korsett ein Schösschen, das scheinbar sogar Hüftknochen imitierte und schliesslich in schwingenden Perlenketten nach unten floss.