Filmfestspiele von Venedig: Toni Garrn bezaubert in Silber-Robe

Die 80. Filmfestspiele von Venedig enden am 9. September. In den Wettbewerb um den «Goldenen Löwen»–Hauptpreis treten insgesamt 23 Titel. Dazu zählt «Priscilla» von «Lost in Translation»–Filmemacherin Sofia Coppola (52). Aufgrund des andauernden Doppelstreiks der Autoren und Schauspieler in Hollywood werden weniger prominente Gäste am Lido erwartet.