Filmfestspiele von Venedig: Wer kommt, wer darf hoffen?

Der Wettbewerb in Venedig

In den Wettbewerb um den Goldenen Löwen, den Hauptpreis des Festivals, treten einige namhafte Filmemacherinnen und Filmemacher. So zeigt «Call Me by Your Name»–Regisseur Luca Guadagnino (53) sein neuestes Werk «Queer». Ex–James–Bond Daniel Craig (56) spielt in der Verfilmung eines Romans von William S. Burroughs (1914–1997) die Hauptrolle.