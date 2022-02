Filmklassiker: Fünf Last-Minute-Ideen für tolle Kostüme

«Das verflixte siebte Jahr»: Marilyn Monroe

Marilyn Monroes Outfit aus dem Filmklassiker «Das verflixte siebte Jahr» dürfte eines der bekanntesten Kostüme der Filmgeschichte sein. Auch für eine schnelle Last-Minute-Verkleidung bietet sich der Look an. Alles, was Frau dazu braucht, sind ein weisses Neckholderkleid mit weit ausgestelltem Plissee-Rock, weisse Pumps und roter Lippenstift. Wer von Natur aus keine blonden Haare hat, muss sich zusätzlich noch eine blonde Lockenperücke besorgen.