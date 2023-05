Filmlegende Helmut Berger ist tot

Weiter heisst es, dass Berger einer der «grössten und talentiertesten Schauspieler» gewesen sei, die das europäische Kino je gesehen habe. Berger zählte vor allem in den 60er- und 70er-Jahren zu den berühmtesten Darstellern im europäischen Raum. An der Seite von Elizabeth Taylor (1932-2011) und Henry Fonda (1905-1982) erlangte er durch den gemeinsamen Film «Die Rivalin» Weltruhm. 1970 wurde er für den Golden Globe als bester männlicher Nachwuchsschauspieler nominiert. In «Der Pate III» war er an der Seite von Weltstars wie Al Pacino (83), Diane Keaton (77), Andy Garcia (67) oder Sofia Coppola (52) zu sehen.