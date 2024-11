Filmlegende Karin Baal mit 84 Jahren gestorben

Früher Ruhm mit «Die Halbstarken»

Als Karin Baal durch ihre Rolle in «Die Halbstarken» zum Star wurde, war sie selbst noch ein Teenager. Für das an US–Vorbildern wie «... denn sie wissen nicht, was sie tun» (1955, mit James Dean in der Hauptrolle) orientierte Film–Drama wurde die blutjunge Darstellerin seinerzeit aus rund 700 Bewerberinnen ausgewählt.