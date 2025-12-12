Filmpremiere: Kate Hudson und Hugh Jackman bringen ihre Liebsten mit

Hugh Jackman zeigt sich erneut mit seiner Freundin

Auch Hugh Jackman kam nicht allein zum Event. Der australische Star brachte seine Freundin Sutton Foster (50) mit – und das Paar präsentierte sich sichtlich verliebt. Gemeinsam lachten und scherzten die beiden vor den Kameras. Foster, bekannt aus dem Broadway, trug ein Kleid von Tanya Taylor und Accessoires von Roger Vivier. Ihr öffentliches Debüt als Paar hatten Jackman und Foster bereits bei der Weltpremiere des Films im Oktober gegeben.