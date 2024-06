Filmpremiere: Nicole Kidman bezaubert im Nude-Kleid

Nicole Kidman (56) hat zusammen mit ihren Co–Stars Joey King (24) und Zac Efron (36) die Premiere ihres neuen Films «A Family Affair» in Los Angeles gefeiert. Kidman erschien zu dem Event am Donnerstag (13. Juni) auf dem roten Teppich in einem figurbetonten, nudefarbenen Kleid mit trägerlosem, korsettartigem Oberteil und einem hohen Beinschlitz.