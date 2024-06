«Despicable Me 4» in New York City

Filmpremiere: Will Ferrell mit Familie auf dem roten Teppich

Comedian Will Ferrell erschien mit seiner Mutter, seiner Ehefrau und den beiden gemeinsamen Söhnen auf dem roten Teppich der Premiere seines neuen Films «Ich – Einfach unverbesserlich 4», die am Sonntag in New York City stattfand.