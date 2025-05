«Final Destination» ist zurück: Todesmutig oder sterbenslangweilig?

Der Tod hat keine Eile – darum geht es

Die Studentin Stefani wird von beunruhigenden Albträumen heimgesucht, in denen sie bei einem tragischen Unglück in den 1960er Jahren ums Leben kommt. Mit der Zeit wird ihr klar, dass diese nächtlichen Visionen nicht ihre eigenen sind, sondern die ihrer inzwischen verstorbenen Grossmutter Esther. Vor einem halben Jahrhundert gelang es dieser, nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere vor einer verheerenden Katastrophe zu bewahren. Doch der Tod gibt nicht so leicht auf: In der Gegenwart müssen sich die damaligen Überlebenden und deren Nachkommen – darunter alle aus Stefanies Blutlinie – erneut dem Sensenmann stellen, der seine Opfer eines nach dem anderen zurückfordert.