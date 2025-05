Finale beim Münchner «Tatort»: Komparsenrolle zu ersteigern

Komparse für den guten Zweck

Wie das Charity–Auktionsportal United Charity in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird eine exklusive Komparsenrolle in der letzten Folge des beliebten Ermittlerduos versteigert. Der Höchstbietende kann einen Drehtag am Set in Wolfratshausen verbringen und erhält zudem einen Einblick hinter die Kulissen sowie direkten Kontakt zu Cast und Crew. Der Erlös der Auktion kommt der Münchner Initiative HORIZONT zugute, die obdachlose Kinder und Mütter unterstützt.