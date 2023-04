Finale von «The Marvelous Mrs. Maisel»: Fünf Fakten zur Amazon-Serie

Die Hauptfigur Midge Maisel basiert auf einer realen Person

Hinter «The Marvelous Mrs. Maisel» steckt Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino (57), die zuvor bereits die Kultserie «Gilmore Girls» (2000-2007, 2016) kreiert hatte. Als Vorbild für Sherman-Palladinos neue Hauptfigur Midge Maisel in «The Marvelous Mrs. Maisel» diente ihr eigener Vater Don Sherman (1932-2012), der in den 1950er Jahren in New York City als Komiker aktiv war.