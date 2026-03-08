Finanzexpertin: So schaffen Frauen den Schritt zur Unabhängigkeit

Wenn eine Frau heute bei Null anfängt, wo kann sie mit Ihrem System in genau einem Jahr stehen?

Wegelin: Wer heute bei Null anfängt, kann seine Lebensrealität innerhalb von einem Jahr grundlegend verändern. Bestenfalls hat sie einen klaren Überblick über ihre Finanzen und versteht genau, was reinkommt und was rausgeht. Sie weiss genau, wie gross ihre Rentenlücke ist, und hat auch schon einen Notgroschen aufgebaut. Vielleicht hat sie sogar schon eine eigene Investmentstrategie, um ihr Einkommen zu steigern. Eine Alumna erzählte mir zum Beispiel kürzlich, dass sie nach fünf Jahren Investment bereits ihr 10–Jahresziel erreicht hat und in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich Millionärin wird. Das ist natürlich nicht das Ziel, aber es zeigt klar, was alles möglich ist.