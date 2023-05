Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin lässt sich scheiden

Vor wenigen Wochen kassierte die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin (37) eine krachende Wahlklatsche und ist deswegen ihren Job als Regierungschefin bald los. Jetzt gab die junge Politikerin per Instagram bekannt, dass sie auch in Sachen Liebe eine Niederlage einstecken musste: Ihre Ehe ist gescheitert. Auf dem sozialen Netzwerk schrieb sie in ihren Storys, dass sie gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Markus Raikkonen (37) die Scheidung eingereicht hätte. «Wir sind dankbar für die 19 Jahre, die wir zusammen hatten, und für unsere geliebte Tochter.»