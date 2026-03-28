Fiona Erdmann kehrt mit ihren Kindern nach Dubai zurück

Der Hintergrund: Zusammen mit ihrem aus dem Libanon stammenden Partner Mohamad und den gemeinsamen drei Kindern war Erdmann Anfang des Monats aus Dubai und in die Hauptstadt des benachbarten Oman geflohen. Von dort wollten sie eigentlich allesamt weiter in das afrikanische Sansibar fliegen. Doch «am Schalter der Airline kam dann plötzlich die Information, dass es neue, strengere Regelungen gibt und libanesische Staatsbürger nicht mehr einfach einreisen dürfen.» Erdmann flog daraufhin auf Geheiss ihres Partners allein weiter, während er nachreisen wollte. Weil ihm jedoch auch nach Tagen kein Visum ausgestellt wurde, kehrte er schliesslich nach «Dubai zurück, weil das Warten im Oman keinen Sinn mehr gemacht hat». Seit Wochen war die Familie also nun schon getrennt.