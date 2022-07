Fiona Erdmann musste mit Tochter Neyla in die Notaufnahme

Schreckmoment für Fiona Erdmann (33)! Das Model musste mit seiner kleinen Tochter Neyla, die erst im Mai zur Welt kam, in die Notaufnahme. Das berichtete sie ihren Followern am Samstag (3. Juli) in mehreren Instagram-Storys. Zunächst suchte die Influencerin ein Krankenhaus auf, um ihren eigenen mysteriösen Halsschmerzen nachzugehen. Nach einigen Stunden meldete sie sich dann mit einer besorgniserregenden Nachricht zurück: Neylas Leiste war so angeschwollen, dass sie in die Notaufnahme musste.