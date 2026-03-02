Fiona Erdmann rettet sich mit ihrer Familie von Dubai in den Oman

«Gestern Morgen habe ich unsere Sachen gepackt»

«Die vorletzte Nacht war eine absolute Ausnahmesituation», erklärt Erdmann, die mit ihrem Partner Mohamad drei Kinder hat. «Das Haus hat gebebt, wir haben laute Knalle gehört – ein Moment, den ich bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Und plötzlich war er Realität.» Die Familie habe sich in der Abstellkammer versteckt und eine schlaflose Nacht gehabt. «Dieses Gefühl, bei jedem Geräusch zusammenzuzucken. Für die Kinder war das einfach keine zumutbare Situation. Ich wollte nicht, dass sie Angst haben. Sie können die Situation nicht so einschätzen wie wir. Sie wissen nicht, was hinter dem Knall steckt.»