Fiona Erdmann teilt emotionales Video für ihr «Regenbogenbaby»

Schon das zweite Regenbogenbaby

Bereits vor der Geburt ihrer Tochter Neyla hatte Erdmann eine Fehlgeburt erlitten. Ihre kleine Tochter habe ihr «gezeigt, dass kleine Wunder geschehen. Und nun bekommen wir unser zweites Regenbogenbaby. Und das nur ein paar Monate, nachdem wir sehr traurige Zeiten hinter uns haben. Wir freuen uns so sehr auf unser Baby... so, so sehr», schreibt die ehemalige «GNTM»–Kandidatin weiter.