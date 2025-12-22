«First Dates»: Dann geht es nach der Produktionspause weiter

Neue Folgen mit Roland Trettl

Moderator Roland Trettl (54) hatte sich bereits zu den Berichten über einen Produktionsstopp geäussert, die im Herbst einige Zuschauer verunsicherten. In einem Videoclip betonte er, dass die Pause möglich ist, weil das ganze Team so fleissig gewesen sei, dass bereits genug Folgen für 2026 produziert wurden. Man werde nur eine «kurze Produktionspause» einlegen und «spätestens im Sommer» neue Folgen für 2027 produzieren. Solange es Singles gebe, die nach der Liebe suchten, werde es «First Dates» geben. «Vertraut uns.»