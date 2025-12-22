«First Dates»: Dann geht es nach der Produktionspause weiter

Die VOX–Datingshow «First Dates – Ein Tisch für Zwei» wird es auch weiterhin geben und legt lediglich eine vorübergehende Pause ein. Wie der Sender der Nachrichtenagentur spot on news mitgeteilt hat, steht nun auch fest, wann die Produktion neuer Folgen wieder startet.
Dreharbeiten gehen im zweiten Quartal weiter
«Wie bereits bekannt, geht die Produktion jetzt in eine Pause, weil neue Folgen vorproduziert sind, auch für 2026 schon», heisst es in dem Statement zum Hintergrund. Zur Zukunft wird mitgeteilt: «Im 2. Quartal 2026 geht es dann weiter mit den Dreharbeiten. Die Zuschauer können sich entsprechend auf jede Menge ‹First Dates› auf dem bekannten Sendeplatz bei VOX und auf RTL+ freuen – in 2026 und darüber hinaus.»
Neue Folgen mit Roland Trettl
Moderator Roland Trettl (54) hatte sich bereits zu den Berichten über einen Produktionsstopp geäussert, die im Herbst einige Zuschauer verunsicherten. In einem Videoclip betonte er, dass die Pause möglich ist, weil das ganze Team so fleissig gewesen sei, dass bereits genug Folgen für 2026 produziert wurden. Man werde nur eine «kurze Produktionspause» einlegen und «spätestens im Sommer» neue Folgen für 2027 produzieren. Solange es Singles gebe, die nach der Liebe suchten, werde es «First Dates» geben. «Vertraut uns.»
Trettl moderiert die Kuppelshow von Beginn an. Seit 2018 empfängt der Starkoch darin Singles zu einem Kennenlern–Essen. Ausgestrahlt wird die Sendung montags bis freitags am Vorabend um 18 Uhr bei VOX (und vorab bei RTL+).