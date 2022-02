«First Dates Hotel»: Das erwartet die Zuschauer in der dritten Staffel

Manches bleibt gleich, manches ändert sich

Die dritte Staffel umfasst in diesem Jahr erstmals acht Folgen, in denen die Kandidaten im romantischen Urlaub nach der grossen Liebe suchen. Zuvor gab es nur sechs Folgen, die die Zuschauer zu sehen bekommen haben. Unterstützt werden die Teilnehmer in dieser Staffel zusätzlich von Julia und Lara sowie der Rezeptionistin Lieselot. Nic, Phil, Tim, Maria, Marlitt und Damian sind auch dieses Mal wieder in Trettls Team mit dabei. Auch in dieser Staffel sind Singles aus allen Altersklassen und mit verschiedenen sexuellen Orientierungen dabei. Der Sender verrät ausserdem: Fans können sich «auf so viele Matches wie nie zuvor freuen!»