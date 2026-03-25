«First Dates Hotel» kehrt zurück - ohne Rezeptionistin Aline

Bei «First Dates Hotel» steht in Staffel sieben ein besonderer Wechsel an: Publikumsliebling Aline ist nicht mehr dabei. Stattdessen begrüsst künftig Ashanti die Singles an der Rezeption. «Wie alle Formate entwickeln wir auch ‹First Dates Hotel› kontinuierlich weiter – und öffnen mit dem neuen Hotelkonzept in Staffel 7 auch am Empfang ein neues Kapitel für die Liebe auf den ersten Blick», begründet VOX auf Anfrage von spot on news den Wechsel. «Mit Ashanti begrüssen wir daher eine neue Rezeptionistin, die unsere Gäste herzlich in Empfang nimmt. Aline hat das Format in den vergangenen Jahren mitgeprägt und wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz bei ‹First Dates Hotel›.»