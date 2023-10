First Lady als Katze verkleidet: Joe und Jill Biden in Halloween-Laune

Gruselspass im Weissen Haus: US–Präsident Joe Biden (80) und First Lady Jill Biden (72) haben am Montagabend Kinder und Familien zu einer Halloween–Veranstaltung bei sich begrüsst. Besonders die Frau des US–Präsidenten zeigte sich gut gelaunt und in voller Halloween–Manier bei dem Event, wie mehrere Fotos auf Instagram zeigen.