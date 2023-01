First Lady Jill Biden muss sich einer Gesichtsoperation unterziehen

Die First Lady der USA, Jill Biden (71), wird sich am kommenden Mittwoch einer Gesichtsoperation unterziehen. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung aus ihrem Büro. «Bei einem routinemässigen Hautkrebsscreening wurde eine kleine Läsion über dem rechten Auge der First Lady gefunden», wird der Arzt des Weissen Hauses, Kevin O‹Connor, daraus zitiert. «Aus Gründen der Vorsicht haben die Ärzte empfohlen, die Läsion zu entfernen», so O›Connor.