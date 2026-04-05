Fish & Chips auf Schienen: Mit dem Zug durch Norfolk

Wer an englisches Essen denkt, dem kommen wohl unweigerlich auch Fish & Chips in den Sinn. Wer aber glaubt, Fish & Chips gehörten nur ans Meeresufer oder in die nächste Frittenbude, der irrt sich zumindest in Norfolk. Die North Norfolk Railway bietet mit dem «Norfolk Fryer» eine Abendfahrt durch die englische Grafschaft an, bei der das ikonische Gericht direkt am Sitzplatz serviert wird.
Traditionell frittiert, standesgemäss serviert
Der Dampfzug verlässt den Bahnhof im direkt an der Küste gelegenen Sheringham oftmals mittwochs um 18:30 Uhr – eine Vorabreservierung ist wegen des begrenzten Platzes dringend empfohlen. Der Fisch stammt aus einer der Fritteusen der angesehenen Lokale des Ortes und wird nach traditioneller Art in Rinderfett zubereitet.
Das heisst aber nicht, dass nur Fischesser mitfahren können. North Norfolk Railway bietet auf Anfrage auch glutenfreie oder vegetarische Alternativen. Das sollte zuvor allerdings abgesprochen werden. Im Fahrpreis enthalten – ein Tisch für zwei Personen liegt aktuell bei knapp unter 80 Pfund – sind die Zugfahrt, der Hauptgang sowie ein Becher Eiscreme als Nachspeise. Zusätzlich steht eine Bar an Bord bereit.
Nostalgische Waggons aus dem 1950er–Jahren
Reisende nehmen entweder in einem Speisewagen oder in Waggon aus den 1950er–Jahren Platz. Auf einigen Fahrten sind zudem First–Class–Tische buchbar, die dann entsprechend etwas teurer ausfallen. Die Strecke führt von Sheringham ins Städtchen Holt und zurück; die Gesamtfahrtzeit beträgt rund 90 Minuten.
Damit kann ein Besuch beispielsweise ein aussergewöhnlicher Auftakt in einen schönen Abend sein. Leider ist das Angebot nicht von Menschen nutzbar, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, da die historischen Waggons nicht entsprechend umgebaut wurden. Bei den Fish–&–Chips–Fahrten und vergleichbaren Angeboten, bei denen Essen serviert wird, dürfen Gäste ausserdem keine Hunde mitbringen.
Der Fish–&–Chips–Zug ist nur ein Teil des kulinarischen Angebots. Wer beispielsweise lieber einen entspannten Sonntagsbrunch mit einem Full English Breakfast oder ein mehrgängiges Abendessen bevorzugt, kann hier ebenso reinschnuppern wie alle, die ein Murder–Mystery–Dinner, also ein englisches Krimidinner, an Bord eines Zuges erleben möchten. Letzteres ist für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.