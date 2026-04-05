Fish & Chips auf Schienen: Mit dem Zug durch Norfolk

Wer an englisches Essen denkt, dem kommen wohl unweigerlich auch Fish & Chips in den Sinn. Wer aber glaubt, Fish & Chips gehörten nur ans Meeresufer oder in die nächste Frittenbude, der irrt sich zumindest in Norfolk. Die North Norfolk Railway bietet mit dem «Norfolk Fryer» eine Abendfahrt durch die englische Grafschaft an, bei der das ikonische Gericht direkt am Sitzplatz serviert wird.