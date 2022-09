Fit und schlank durch die Wiesn: So schont man den Körper

Gesunde, kalorienarme Ernährung beibehalten

Gar nicht so einfach, aber möglich: Die bayerische Küche ist nicht gerade für ihre kalorienarme Kulinarik bekannt. Trotzdem kann man auf dem Oktoberfest die Essens-Klassiker geniessen, wenn man es in Massen tut. Zum Beispiel kann man sich verschiedene Gerichte mit Freunden teilen und so nur die Hälfte der Kalorien des jeweiligen Essens zu sich nehmen. Wer ein traditionelles Gericht essen möchte mit möglichst wenig Kalorien, sollte sich an den Steckerlfisch halten.