Fitness-Influencer Willi Whey: Mit viel Ehrgeiz zu «Let's Dance»

«Normalerweise fahre ich mit meinem Motorrad durch den Dreck, schraube an meinem Truck oder erlebe irgendwelche Abenteuer, wo ich mit dem Kopf durch die Wand muss», erklärt Willi, der im Gegensatz dazu bei «Let's Dance» Fein– und Taktgefühl beweisen muss. Die Sache, die ihm in der Tanzshow wahrscheinlich am besten liege, sei der sportliche Aspekt, erklärt der Fitness– und Lifestyle–Influencer. Er sei ein sehr ehrgeiziger Typ und «deswegen bin ich überzeugt davon, dass ich im Training sehr schnell lernen werde und auch sehr schnell gut darin werde», gibt sich der Teilnehmer im RTL–Interview selbstbewusst. «Ich komme nicht dahin, um früh rauszufliegen.»