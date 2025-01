Fix: ARD und ZDF übertragen Fussball-EM 2028

Die UEFA EURO 2028 wird wie üblich im Juni und Juli stattfinden, die genauen Termine stehen jedoch noch nicht fest. Fussballfans können sich aber bereits jetzt auf das nächste Länderspiel freuen: Am 20. März 2025 trifft die DFB–Elf in Mailand im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Italien. Die Partie wird live im Ersten und in der ARD Mediathek zu verfolgen sein.