FKA Twigs feiert Geburtstag in freizügigem Leder-Catsuit

Musikerin FKA Twigs hat am 16. Januar ihren 37. Geburtstag gefeiert. Wenige Tage später lud sie zu einer Party in New York City ein – und zog dabei schon bei ihrer Ankunft alle Blicke auf sich. Die Britin, die eigentlich Tahliah Debrett Barnett heisst, zeigte sich in einem enganliegenden Catsuit aus braunem und schwarzen Leder mit Cut–outs an den Beinen und an der Brust.