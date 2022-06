«Flash»-Star Ezra Miller erneut mit rechtlichen Problemen konfrontiert

Ezra Miller (29) hat erneut Probleme mit dem Gesetz. Die Eltern der 18-jährigen Tokata Iron Eyes haben vor Gericht Unterlagen eingereicht, in denen sie dem Schauspieler vorwerfen, ihre Tochter seit Jahren zu manipulieren. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die laut «TMZ» am Dienstag in North Dakota eingereicht wurden und auch dem «People»-Magazin vorliegen. Die Eltern wollen damit eine einstweilige Verfügung gegen den US-Star erwirken.