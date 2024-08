Flashback zu «I Am Legend»: Will Smith gestrandet in Zürich

Will Smith (55) ist am Wochenende in Zürich gestrandet – und fand es grossartig. Der Hollywoodstar postete auf Instagram ein Video, auf dem er durch die grösste Stadt der Schweiz streift – ganz allein. Kein Wunder, denn Will Smith ist am Sonntag um 5.30 Uhr morgens unterwegs. Sein Flugzeug durfte am Samstag nicht abheben, so musste er die Nacht in Zürich bleiben, erzählt der «Bad Boys»–Star. «Es ist wunderschön! Ich werde zurückkehren», schrieb er zu dem Clip.