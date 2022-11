«Flashdance»-Star Irene Cara mit 63 Jahren gestorben

Mit «Flashdance ... What a Feeling» wurde sie in den 1980ern zum Star, jetzt ist die Sängerin und Schauspielerin Irene Cara (1959-2022) mit 63 Jahren gestorben. Das bestätigt ihre Pressesprecherin in den sozialen Medien. In tiefer Trauer müsse sie im Namen der Familie mitteilen, dass Cara in ihrem Zuhause in Florida verstorben sei, erklärt Judith A. Moose auf dem Twitter-Account der Sängerin.