«Flauschball Fritz»: Heidi Klum hat weiteren Hund adoptiert

Ostern hielt für Heidi Klum (52) etwas ganz Besonderes bereit: Sie hat einen neuen Hund adoptiert. Auf Instagram teilte die «Germany's next Topmodel»–Chefin ein Video, in dem sie mit dem kleinen weissen Welpen in einer Tragetasche um ihren Bauch durch die Strassen New Yorks läuft. Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht und wünschte ihren Fans frohe Ostern. «Ich habe diesen sechs Monate alten Flauschball Fritz adoptiert», schreibt das Model zu dem Beitrag.