Flaute bei «Wer wird Millionär?»: Wann gab es den letzten Gewinner?

Schon lange ist bei «Wer wird Millionär?» kein Konfettiregen mehr gefallen: Am 24. März 2020 gewann Ronald Tenholte als bislang letzter Kandidat bei Günther Jauch (69) die Million. Eine so lange Durststrecke ohne Hauptgewinner gab es in 26 Jahren «WWM» noch nie.
So viele Kandidaten gewannen schon eine Million
In der Geschichte von «Wer wird Millionär?» haben bislang 16 Kandidaten alle Fragen richtig beantwortet und die Million gewonnen – zuletzt Ronald Tenholte im März 2020. Der erste war Eckhard Freise (80), der am 2. Dezember 2000 in der 62. Folge die Millionenfrage meisterte und damit TV–Geschichte schrieb. Der Geschichtsprofessor aus Münster wurde zur Quiz–Ikone und ist bis heute im ARD–Format «Quizduell–Olymp» einer der drei Experten. Insgesamt knackten – einschliesslich Freise und Tenholte – zehn Kandidaten in regulären Folgen die Million.
Drei Promi–Sieger und Millionengewinner in Specials
Drei Stars räumten in Prominenten–Specials den Jackpot ab. Erster Promi–Gewinner war Oliver Pocher (47) im Mai 2008. Auf ihn folgten Thomas Gottschalk (75) im November 2008 und Barbara Schöneberger (51) im Mai 2011. Da es hier um einen guten Zweck geht, sind Günther Jauch und die Produzenten nicht so streng wie in normalen Folgen.
Daneben gab es drei Hauptgewinner in Sonderausgaben. Thorsten Fischer gewann 2014 in einem Special zum 15. Geburtstag der Show eine Million Euro. Dabei musste er aber aufgrund einer Sonderregel nur elf statt der üblichen 15 Fragen richtig beantworten. 2019 gewann Jan Stroh in der Spezialausgabe zum 20. Jubiläum die Million. Für diesen Anlass wurden ihm Fragen gestellt, die schon einmal bei «WWM» gespielt wurden. Für den Superfan Stroh, der fast alle Folgen auswendig kannte, kein Problem.
Einen Sonderfall stellt Nadja Sidikjar dar. Sie erspielte 2015 im zweiten Jackpot–Special sogar 1.538.450 Euro. Dafür musste sie jedoch nicht die 15. und letzte Frage beantworten.