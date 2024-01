Flechtfrisur und Zottelbart: Gary Oldman kaum wiederzuerkennen

Seit 2022 spielt Oldman die Hauptrolle des exzentrischen Jackson Lamb in der Apple TV+–Serie «Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb». Der Streamingdienst hatte erst vor wenigen Tagen eine fünfte Staffel seiner Erfolgsserie bestätigt. In weiteren Rollen sind unter anderem Kristin Scott Thomas (63), Jonathan Pryce (76), Jack Lowden (33) und Saskia Reeves (62) zu sehen. Wie Oldman am Rande der Globes «Deadline» verriet, beginnen die Dreharbeiten bereits im Februar.