Fledermäuse stoppen Dreh zu «Bridget Jones 4» mit Renée Zellweger

In «Bridget Jones: Mad About the Boy», so der offizielle Titel, steht Renée Zellweger wieder neben Hugh Grant (63) und Emma Thompson (65) vor der Kamera. Neu dabei sind der aus «12 Years a Slave» bekannte Chiwetel Ejiofor (47) sowie «The White Lotus»–Star Leo Woodall (27). Der Film soll am Valentinstag 2025 starten. Wenn es nicht noch mehr Verzögerungen und Pannen gibt.