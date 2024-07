Fliegen Meghan und Harry für Indiens Mega-Paar nach England?

Sicherheitsmassnahmen sollen bereits verschärft worden sein

Ambani und Merchant haben ihre Liebe in den vergangenen Monaten ausgiebig und sehr kostspielig zelebriert. Von Rihanna (36) bis Justin Bieber (30) liessen sie alle möglichen A–Promis einfliegen und mit mehr als 600 Millionen US–Dollar die wohl teuerste Hochzeit aller Zeiten ausrichten. Am 12. Juli gaben sie sich in Mumbai nach mehreren Vorpartys inklusive viertägiger Kreuzfahrt, bei der Katy Perry (39) und die Backstreet Boys auftraten, endlich das Jawort – aber damit soll noch lange nicht Schluss sein mit den pompösen Feierlichkeiten. Laut eines Berichts der britischen «The Sun» geht das Paar nun sozusagen auf Hochzeits–Welttournee und feiert in Grossbritannien weiter. Dort sollen sie gleich bis September den noblen «Stoke Park» gebucht haben, der dem Vater des Bräutigams gehört.