Fliegender Surfer und Kaffee aus der Seine: Virale Olympia-Momente

Der fliegende Surfer

In aller Munde ist seit vergangenem Montag der brasilianische Surfer Gabriel Medina (30), der nicht nur aufgrund seiner Punktzahl mit 9,90 von möglichen 10 Punkten und seinem Einzug ins Viertelfinale geglänzt hat. Der Surfer erwischte eine brachiale Welle. Bei seinem Ritt sind zahlreiche eindrucksvolle Momentaufnahmen entstanden, die er anschliessend selbst via Instagram teilte. Auf einer ist sein Absprung zu sehen. Der Schnappschuss des französischen Fotografen Jérôme Brouillet lässt Medina so aussehen, als würde er gerade in der Luft stehen – eins der bisher spektakulärsten Fotos aus Paris. Medinas Instagram–Post hat inzwischen mehr als sechs Millionen Likes und an die 120.000 Kommentare.