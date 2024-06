Florales Cape-Kleid: Schwangere Mandy Moore legt blumigen Auftritt hin

Was für ein strahlender Auftritt: Mandy Moore (40) war mit ihrem edlen Cape–Kleid der Hingucker auf dem roten Teppich der Las Culturistas Culture Awards in New York. Das lag aber nicht nur an den bunten Blumen–Prints auf ihrer hochgeschlossenen und midilangen Abendrobe. Auch der Babybauch der US–amerikanischen Schauspielerin war deutlich sichtbar.