Premiere von «Don't Worry Darling»

Florence Pugh versprüht jede Menge Glamour in Venedig

Dieser Look dürfte beim Filmfest in Venedig für grosse Augen gesorgt haben: Schauspielerin Florence Pugh ist am Montag in einer glamourösen Off-Shoulder-Robe über den roten Teppich gelaufen.