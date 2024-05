Florian Bartholomäi: Bei dieser Kalorienbombe wird er schwach

Schauspieler Florian Bartholomäi (37) ist ein echter «Tatort»–Bösewicht–Spezialist, ganze 13 Mal war er bereits in einem Sonntagskrimi zu sehen, darunter allein dreimal (2014, 2017, 2020) als Kommissar Fabers (Jörg Hartmann, 54) heimtückischer Widersacher Markus Graf in den Dortmund–Krimis. Zuletzt spielte er Oberstaatsanwalt Heise in dem Justizdrama «Sie sagt. Er sagt.» (2024) von Ferdinand von Schirach (59). Einen Juristen verkörpert der in Frankfurt am Main geborene Künstler auch in seinem neuen Film: in der Episode «Rückfall» der TV–Serie «Letzte Spur Berlin» (seit 2012), die am 3. Mai ab 21:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.