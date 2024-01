Florian Brückner: Wie steht es um eine zweite «Pumuckl»-Staffel?

Ende 2023 kehrte der berühmte rote Kobold in der RTL–Serie «Neue Geschichten vom Pumuckl» zurück auf den Bildschirm – und das mit Erfolg. Erst kürzlich wurde die Neuauflage zur Original–Serie aus den 1980er–Jahren für den Grimme–Preis 2024 nominiert. Florian Brückner (geb. 1984) übernimmt darin die neue Rolle des Neffen von Meister Eder, der im Original von Gustl Bayrhammer (1922–1993) dargestellt wurde. Er erbt die alte Schreinerwerkstatt seines Onkels und erlebt eine ebenso schicksalshafte Begegnung mit dem Pumuckl. Die schönsten Reaktionen auf seine Rolle seien von seinen Kindern gekommen, erklärte Florian Brückner am Samstag (20. Januar) beim Deutschen Filmball im Gespräch mit spot on news.