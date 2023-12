Florian David Fitz gewinnt «Wer stiehlt mir die Show»

Fitz landete zum zweiten Mal im finalen Spiel

Bei dem Spiel «Riskier die Gier», das aus der Staffel bereits bekannt war, unterlag dann Joko Winterscheidt. So traten der Wildcard–Sieger und Florian David Fitz gegeneinander beim Teleprompterspiel an, um ins finale Quiz gegen Hazel Brugger einziehen zu können. Dabei mussten sie im Stil von Scooter performen und Textlücken füllen. Fitz hatte die Nase vorn und landete damit nach der ersten Folge zum zweiten Mal im Finale. Damals verlor er gegen Winterscheidt, aber nun konnte er sich in der sechsten Frage durchsetzen. Denn er wusste, dass Literaturnobelpreisträger Peter Handke (81) durch sein Schauspiel «Publikumsbeschimpfung» bekannt geworden ist. Brugger hingegen hatte keine Ahnung und lag mit ihrer Antwort «Joko Winterscheidt» ordentlich daneben.