Florian David Fitz: Gute-Laune-Garant auf jedem roten Teppich

«Doctor's Diary» – Startschuss für eine steile Karriere

Aus dem Schatten der Künstlerfamilie ist Florian David Fitz längst herausgetreten. Doch erst zog es ihn weit weg von der bayerischen Verwandtschaft. Nach dem Abitur studierte er in Boston Musik und Schauspiel und kehrte erst nach einem weiteren Jahr in New York nach Deutschland zurück, wo er ab den Nuller–Jahren erste Fernseh– und Filmerfahrung sammelte. Für «Meine verrückte türkische Hochzeit» (2005) bekam er dann auch schon stellvertretend für das Darstellerteam den Adolf–Grimme–Preis überreicht. Mit der Rolle des Dr. Marc Meier in der RTL–Serie «Doctor's Diary» (2008–2011) nahm seine Karriere so richtig Fahrt auf.