Florian Lukas im «Tatort: Schweigen»: So bereitete er sich vor

Er selbst sei in der Vorbereitung auf eine Rolle grundsätzlich sehr pedantisch, egal, welches Thema er anfasse, so Lukas weiter. So fühle er zudem eine gewisse Verpflichtung, das Thema ernst zu nehmen. Deswegen gehe er immer mit grossem Ehrgeiz daran, eine Figur in ihren psychologisch–emotionalen Zusammenhängen so wahrhaftig wie möglich zu erzählen. Der Schauspieler fühle eine gewisse Verpflichtung, das Thema ernst zu nehmen.