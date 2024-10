Florian Silbereisen bekommt Live-Show im Ersten an Silvester

Der «Bild»–Zeitung erklärt Silbereisen: «Bisher habe ich immer alle Silvester–Anfragen abgesagt, aber bei dieser Show musste ich natürlich Ja sagen. Wir feiern mit vielen Stars und einem einmaligen Wunderlichtermeer. Das wird meine Rekord–Schlager–XXL–Party!» Der Branchendienst «DWDL» zitiert den Moderator mit: «So eine Eurovisionsshow für drei Sender in drei Ländern live am Silvesterabend mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern ist schon eine ganz besondere Herausforderung.»