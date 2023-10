Florian Silbereisen bringt die «Schlagerchampions» zurück

Dort präsentierte Andrea Berg unter anderem ihr neues Album, das am 20. Oktober auf den Markt kam. Howard Carpendale gab sein neues Werk «Let's do it again» zum Besten. Doch ein Auftritt überstrahlte an diesem Abend alle anderen: Die Sängerin Michelle (51) kündigte kurz zuvor an, sich im kommenden Jahr mit einem letzten Album von ihren Fans endgültig zu verabschieden und ihre Karriere zu beenden.